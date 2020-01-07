Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili Pegasus'tan açıklama geldi. Açıklamada olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Şarika-Sabiha Gökçen seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı. Konuyla ilgili söz konu şirketten açıklama geldi, "Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sharjah (Şarika)-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

(İHA)