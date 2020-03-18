Pegasus'tan Çanakkale Zaferi paylaşımı - Son Dakika

Pegasus'tan Çanakkale Zaferi paylaşımı
6 saat önce
Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından özel paylaşım yaptı.
Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından özel paylaşım yaptı. Çanakkale Şehitlik abidesinin olduğu paylaşımda, "Bağımsızlığımızın altın anahtarı Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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