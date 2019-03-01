Son Dakika Haberleri: Pegasus'tan Dünyada Bir İlk: Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi

Pegasus'tan Dünyada Bir İlk: Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi

17 dakika önce

Pegasus, dünyada bir ilk olacak Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni hayata geçirdi.

Pegasus'tan Dünyada Bir İlk: Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi, System.String[]
Pegasus, dünyada bir ilk olacak Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni hayata geçirdi.

2018 yılında girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde tüm süreçlerini dijitalleştiren Pegasus, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda 18 Şubat tarihi itibarıyla 208B uçuş kapısında test etmeye başladı.

Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi sayesinde check-in işlemini tamamlamış misafirlerine biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına gidebilecekleri hızlı ve kolay bir uçuşa kabul deneyimi sunmayı hedefleyen Pegasus, dünyada bir ilk olacak bu projeyi 2019 sonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşecek tüm yurt içi uçuşları için kullanılan uçuş kapılarında hayata geçirmeyi planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Sabiha Gökçen, Pegasus, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:37:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pegasus'tan Dünyada Bir İlk: Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]