Pegasus'tan Dünyada Bir İlk: Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi

Pegasus, dünyada bir ilk olacak Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni hayata geçirdi.

Pegasus, dünyada bir ilk olacak Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni hayata geçirdi.



2018 yılında girdiği dijital dönüşüm çerçevesinde tüm süreçlerini dijitalleştiren Pegasus, Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi'ni, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda 18 Şubat tarihi itibarıyla 208B uçuş kapısında test etmeye başladı.



Yeni Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi sayesinde check-in işlemini tamamlamış misafirlerine biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına gidebilecekleri hızlı ve kolay bir uçuşa kabul deneyimi sunmayı hedefleyen Pegasus, dünyada bir ilk olacak bu projeyi 2019 sonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşecek tüm yurt içi uçuşları için kullanılan uçuş kapılarında hayata geçirmeyi planlıyor.

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