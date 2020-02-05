Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yok - Son Dakika Dünya

Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yok

6 saat önce

Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yokView on euronews.

Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yokView on euronews

Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yok

Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:42 
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