Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yok

Pegasus 'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yokView on euronews

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı