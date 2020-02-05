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Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yok
6 saat önce
Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yokView on euronews.
Pegasus'tan ilk açıklama: PC2193 sefer sayılı uçağımız pistten çıkmıştır, şimdilik can kaybı yokView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:42
Son Dakika Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi