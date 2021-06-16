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Pegasus'tan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama - Son Dakika

Pegasus'tan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama

16.06.2021 13:46
Pegasus'tan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyerek İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen tarifeli uçaklara ilişkin açıklamada bulundu.

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyerek İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen tarifeli uçaklara ilişkin açıklamada bulundu.

Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutları, İstanbul'da hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bu nedenle seferlerde gecikmeler yaşanırken özellikle Anadolu yakasında hava şartlarının kötü olması nedeniyle öğle saatlerine kadar 26 uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyerek İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu nedenle Pegasus Hava Yolları'nın da çok sayıda uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

AKSAYAN SEFERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, 16.06.2021'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarımız İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen iç hat uçuşlarındaki misafirlerimiz için Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara transferi sağlanmakta veya hava koşullarına bağlı olarak uçaklarımız tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilmek üzere bekletilmektedir. Yönlendirilen seferlerde bulunan ve Sabiha Gökçen bağlantısı bulunan transfer misafirlerimizin ise rezervasyon değişiklikleri yapılmaktadır. Bu duruma bağlı olarak Sabiha Gökçen kalkış ve varışlı seferlerde gecikmeler öngörülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Pegasus'tan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama
Pegasus'tan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, Marmara Bölgesi, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pegasus'tan İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlara ilişkin açıklama - Son Dakika


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