Pegasus'tan KKTC uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Pegasus'tan KKTC uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'den KKTC'ye gidecek yolculardan negatif sonuçlu PCR testi isteneceğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'den KKTC'ye gidecek yolculardan negatif sonuçlu PCR testi isteneceğini duyurdu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, KKTC Bakanlar Kurulu kararı gereğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak yolculara çift kademeli PCR testi uygulanacak.

Buna göre, Türkiye'den çıkış yapan yolcuların uçuştan önceki 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi bildirmesi gerekecek. Negatif test sonucunu göstererek Türkiye'den uçağa binen yolculara KKTC girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde yolcuların ülkeye girişlerine izin verilecek. Aksi bir durumda da yolcu karantinaya alınacak.

Türkiye'de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan yolcular da uçuşa kabul edilebilecek fakat KKTC varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve karantina masrafları yolcular tarafından karşılanacak. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecek.

Pegasus Hava Yolları, 15-31 Temmuz tarihleri arasında KKTC'ye günde üç sefer düzenleyecek. Bu seferler İstanbul (Sabiha Gökçen)-Lefkoşa, Ankara-Lefkoşa, Adana-Lefkoşa olacak.

PCR Testi, Türkiye, Pegasus, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pegasus'tan KKTC uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
00:49
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pegasus'tan KKTC uçuşlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]