Son Dakika › Güncel › Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama - Son Dakika
Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama
7 saat önce
PEGASUS Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:58 Kaynak: DHA
PEGASUS Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma ulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.
Son Dakika Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi