Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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