Pegasus'tan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Pegasus'tan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama yapıldı.

Pegasus'tan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." denildi.


Adnan Menderes, Sabiha Gökçen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:25 Kaynak: DHA
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