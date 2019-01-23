Pegasus'tan Yeni Dış Hatlar

Pegasus, haftanın iki günü Erbil Havalimanı'na ve Basra Havalimanı'na sefer düzenleyecek.

Pegasus, haftanın iki günü Erbil Havalimanı'na ve Basra Havalimanı'na sefer düzenleyecek.



Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Pegasus her geçen gün uçuş noktalarının sayısını artırmaya devam ediyor. Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil Havalimanı'na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 14 Şubat, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Basra Havalimanı'na haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki ise 2 Mart'ta gerçekleşecek.



Yeni Gaziantep-Erbil hattının biletleri 99,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Basra hattının biletleri ise 149,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.





Pegasus'un Gaziantep-Erbil uçuşları, Gaziantep Havalimanı'ndan Erbil Havalimanı'na salı ve perşembe günleri 09.10'da, Erbil Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na ise aynı günler saat 11.35'te düzenlenecek.



Sabiha Gökçen-Basra uçuşları Sabiha Gökçen'den Basra Havalimanı'na çarşamba günleri 21.55'te ve cumartesi günleri 23.00'te, Basra Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e perşembe günleri 02.30'da ve pazar günleri 03.10'da düzenlenecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi

2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor