Son Dakika Haberleri: Pegasus'tan Yurt Dış Hatlarına Özel Yüzde 40 İndirim

Pegasus'tan Yurt Dış Hatlarına Özel Yüzde 40 İndirim

36 dakika önce

PEGASUS Hava Yolları, misafirlerine yurt dışı hatlarında özel yüzde 40 indirim fırsatı sundu.

Pegasus'tan Yurt Dış Hatlarına Özel Yüzde 40 İndirim, System.String[]
PEGASUS Hava Yolları, misafirlerine yurt dışı hatlarında özel yüzde 40 indirim fırsatı sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, biletlerini 16 Mart'a kadar 6 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında alan misafirlerin tüm yurt dışı hatlarında yüzde 40 indirim fırsatı yakalayacağı belirtildi. Kampanya kapsamında 1 milyon bilet satışa sunuldu.

Kampanya, sadece Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde ve mobil uygulamalarından alınan biletlerde geçerli olacak. Türkiye'nin Dijital Hava Yolu olan Pegasus, misafirlerini 35'i yurt içinde, 70'i yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 105 noktaya ulaştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

6 Mayıs, Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Güncel
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