Pegasus'tan yurt içi biletleriyle ilgili duyuru - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus'tan yurt içi biletleriyle ilgili duyuru - Son Dakika Ekonomi

Pegasus'tan yurt içi biletleriyle ilgili duyuru

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşlarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı.

Pegasus'tan yurt içi biletleriyle ilgili duyuru, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşlarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı.

Pegasus Hava Yolları, yurt içi uçuşlarında bilet alan yolcular için sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Duyuruda, "30 Nisan tarihine kadar başvuru yapmanız şartıyla; 20 Mart ve öncesinde satın aldığınız, 20 Mart-31 Mayıs tarihleri arasındaki yurt içi uçuşunuzu, 25 Ekim tarihine kadar olan bir uçuşla, değişiklik ceza ücreti ödemeden varsa sadece yeni biletle ücret farkını ödeyerek değiştirebilir veya biletinizi 1 yıl içinde kullanmak üzere açık bilete cezasız olarak çevirebilirsiniz. Tüm bu bilet işlemlerini yapabileceğiniz işlem adımlarını anlatan sayfamıza  "https://flypgs.com/yurt-ici-ucuslarda-bilet-degisikligi-aciga-alma-islemi/?123" ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.


Pegasus Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:34 Kaynak: DHA

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