Pegasus yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı
Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı.
Pegasus Hava Yolları, tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli bilet kampanyası başlattı.
Şirketten yapılan açıklama göre, kampanya kapsamında biletlerini 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında alanlar, 20 Ekim-30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerini yüzde 25 indirimli fiyatlarla gerçekleştirebilecekler.
Kampanya biletleri, Pegasus'un web sitesi www.flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden de satışa sunuldu.
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