Son Dakika Haberleri: Pegasus, Türkiye'nin 3. Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu

Pegasus, Türkiye'nin 3. Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu

4 saat önce

Pegasus Hava Yolları; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında Türkiye genelinin ve kendi sektörünün 3. büyük hizmet ihracatçısı oldu.

Pegasus, Türkiye'nin 3. Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı" araştırmasında, Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan 3. şirket ve aynı zamanda kendi sektörünün de 3. büyük kurumu oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürüttüğü "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı" ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan şirketlerin ödüllendirildiği ödül töreninde, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ödülü Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden aldı.

Bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Araştırması"na başvurular, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence ve kültür hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinden yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:48 Kaynak: Bültenler

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Pegasus Hava Yolları, Türkiye, Güncel
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