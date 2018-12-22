Son Dakika Haberleri: Pegasus, Türkiye'nin 3'üncü Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu

Pegasus, Türkiye'nin 3'üncü Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu

1 saat önce

Pegasus Hava Yolları; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırmasında Türkiye genelinin ve kendi sektörünün 3'üncü büyük hizmet ihracatçısı oldu.

Pegasus, Türkiye'nin 3'üncü Büyük Hizmet İhracatçısı Oldu, System.String[]
Pegasus Hava Yolları; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırmasında Türkiye genelinin ve kendi sektörünün 3'üncü büyük hizmet ihracatçısı oldu.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı' araştırmasında, Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan 3'üncü şirket ve aynı zamanda kendi sektörünün de 3'üncü büyük kurumu oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla yürüttüğü 'Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı' ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan şirketlerin ödüllendirildiği ödül töreninde, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ödülü Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden aldı.

11 KATEGORİDE BAŞVURU ALINDI

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Araştırması'na başvurular, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence ve kültür hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinden yapıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:28 Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Pegasus Hava Yolları, Türkiye, Ekonomi
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