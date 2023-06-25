Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın yolcu panik yarattı! Gözaltına alındı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın yolcu panik yarattı! Gözaltına alındı

25.06.2023 10:50

Dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kazablanka'ya gitmek üzere uçuşa hazırlanan uçakta, "Uçağımı kaçırdım" diye bağırarak görevlileri atlatıp koşan kadın panik yarattı. Uçaktan inmesi için ikna edilemeyen kadın gözaltına alınırken uçuş, 2.5 saatlik rötarla gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir kadın yolcunun "Uçağımı kaçırdım" diyerek, görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalışmasıyla hareketli anlar yaşandı. Yolcu uçaktan indirilerek polis tarafından gözaltına alındı. Uçak 2,5 saat gecikmeyle havalanırken yaşanan panik anları bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"UÇARĞIMI KAÇIRDIM" DİYE BAĞIRARAK KOŞTU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pegasus Havayolları'na ait PC-651 sefer sayılı uçağı Kazablanka seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Saat 19.50'de hareket etmesi planlanan uçağa son anda bir kadın yolcu "Uçağımı kaçırdım" diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi.

GÖZALTINA ALINDI

Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı. Olay nedeniyle Pegasus Havayolları'nın İstanbul- Kazablanka seferini yapan uçak, 2,5 saat rötarla 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Kaynak: DHA
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