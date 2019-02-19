Son Dakika Haberleri: Pegasus Uçuş Ağına Bir Noktayı Daha Ekliyor

Pegasus Uçuş Ağına Bir Noktayı Daha Ekliyor

1 saat önce

Pegasus Havayolları, 1 Temmuz'dan itibaren haftanın 4 günü İstanbul'dan Venedik'e tarifeli seferlere başlıyor.

Pegasus Uçuş Ağına Bir Noktayı Daha Ekliyor, System.String[]
Pegasus Havayolları, 1 Temmuz'dan itibaren haftanın 4 günü İstanbul'dan Venedik'e tarifeli seferlere başlıyor.

Operasyonlarını  Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yürüten havayolu şirketi, uçuş ağına bir yenisini daha ekleterek İtalya'da Roma, Milan, Bergamo ve Bologna'dan sonra Venedik'e de seferlere başlatıyor.

Pegasus'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Venedik'e uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Venedik Marco Polo Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 09: 45'te; Venedik Marco Polo Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler 12: 00'de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 49,99 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu" ifadeleri kullanıldı. 

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan Venedik, İtalya turlarının vazgeçilmez destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. "Sular şehri" olarak da anılan bu güzel şehir, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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