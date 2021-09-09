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Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor? - Son Dakika

Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?

09.09.2021 09:15

Hava yolu şirketi Pegasus'un bir sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj gündem oldu. Şirket mesajında, PCR testi veya aşı uygulamasının yalnızca Türk vatandaşları için geçerli olduğunu, yabancı ülke vatandaşlarının bu durumdan muaf olduğunu belirtti. Kullanıcılar, söz konusu uygulamaya tepki göstererek "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz?" diye sitem etti.

Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla aşı olmayanlar için negatif PCR testi uygulamasına geçildi. Buna göre, aşı olmayan kişileri kapalı alanlar ve yolculuklar için test yaptırması şart.

"İLGİLİ UYGULAMA SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ"

Hava yolu şirketi Pegasus'un ise bir müşterisine attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu. Şirket, PCR testi ve aşı zorunluluğu ile ilgili bilgilendirmede yaptığı mesajında, "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır" dedi.

Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?

"SADECE BİZ Mİ BULAŞTIRIYORUZ?"

Söz konusu mesaj sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.

İşte kullanıcıların tepkilerinin bazıları:

Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?
Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?
Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?
Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?
Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?

Pegasus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor? - Son Dakika
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