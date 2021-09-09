Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla aşı olmayanlar için negatif PCR testi uygulamasına geçildi. Buna göre, aşı olmayan kişileri kapalı alanlar ve yolculuklar için test yaptırması şart.
Hava yolu şirketi Pegasus'un ise bir müşterisine attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu. Şirket, PCR testi ve aşı zorunluluğu ile ilgili bilgilendirmede yaptığı mesajında, "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır" dedi.
Söz konusu mesaj sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.
İşte kullanıcıların tepkilerinin bazıları:
Son Dakika › Güncel › Pegasus'un attığı mesaj sosyal medyada tepki topladı: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor? - Son Dakika