Pegasus'un 'Express Bagaj' hizmeti İzmir'de de başladı - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, Express Bagaj kiosklarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra şimdi de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullanıma açtı.

Pegasus, Express Bagaj kiosklarını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullanıma açtı. Yolcular, Express Bagaj hizmeti çerçevesinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kurulan 4 adet yeni nesil kiosku kullanarak check-in işlemleri, biniş kartı ve bagaj etiketi basımı, ek bagaj hakkı satın alımı gibi birçok hizmeti tek bir cihazdan yapabilecek. Pegasus yolcuları, bagaj işlemlerini sıra beklemeden ve personelle temas etmeden kendileri tamamlayarak, bagajlarını kontuara teslim edebiliyor. Ayrıca yolcular yeni dönem akıllı teknolojilerin kullanıldığı Express Bagaj kioskları ile işlemlerini biniş kartlarını okutarak veya bilgilerini girerek yapabildikleri gibi, yeni çipli kimlik kartlarını ve pasaportlarını okutarak da hızlı şekilde tamamlayabiliyor.