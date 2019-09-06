Son Dakika Haberleri: Pegasus'un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül
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Pegasus'un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

1 saat önce

Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, İnsan Kaynakları uygulamaları ile iki önemli ödüle layık görüldü.

Pegasus'un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül, System.String[]
Pegasus Hava Yolları, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, İnsan Kaynakları uygulamaları ile iki önemli ödüle layık görüldü.

Pegasus, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri (Human Capital Management Excellence Awards) kapsamında; Performans Yönetimi'nde "En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde "Yüksek Performans Kültürünün Yaratılması" başlığı ile Altın, "Yetenek Stratejisi Oluşturmada En İyi Gelişim Gösteren Şirketler" kategorisinde ise "Entegre Yetenek Yönetimi Stratejisinin Güçlendirilmesi" başlığı ile Gümüş ödüle layık görüldü. 5 Şubat 2020 tarihinde Brandon Hall Group tarafından düzenlenecek olan ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte Pegasus da ödüllerini teslim alacak.

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak son iki yılda uluslararası platformda 5. kez ödül aldıklarını belirten Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, "Pegasus'un başarısını sürdürülebilir kılacak yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı titizlikle ve özveriyle sürdürüyor, birlikteliğimizi güçlendirerek bizi geleceğe taşıyacak stratejilerimizi yüksek performans kültürüyle pekiştiriyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından layık görüldüğümüz Altın ve Gümüş ödüller bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" dedi.


Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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