Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı - Son Dakika Dünya

Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski Pegasus Hava Yolları pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.

Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı, System.String[]

Pegasus'un Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağıyla ilgili medyada çıkan yorumları sonrası işine son verdiği eğitmen pilot Bahadır Altan euronews'e konuştu.


Bahadır Altan, yaşanan kazanın sebeplerinden biri olarak, Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasını görüyor.

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Sabiha Gökçen, Euronews, Pegasus, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:44 
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