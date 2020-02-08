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Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı
6 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski Pegasus Hava Yolları pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.
Pegasus'un Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağıyla ilgili medyada çıkan yorumları sonrası işine son verdiği eğitmen pilot Bahadır Altan euronews'e konuştu.
Bahadır Altan, yaşanan kazanın sebeplerinden biri olarak, Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasını görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:44
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