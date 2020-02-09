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Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı
6 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski Pegasus Hava Yolları pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski Pegasus Hava Yolları pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:42
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