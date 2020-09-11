Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor - Son Dakika

Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor

Pegasus Hava Yolları, yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'yi birbirine bağlayacak.

Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen- Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'yi birbirine bağlayacak.

Pegasus, yurt dışı uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor; yeni başlatacağı İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi uçuşlarıyla Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'yi birbirine bağlıyor. Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi seferleri 25 Eylül itibarıyla başlayacak. Seferler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Jinnah Uluslararası Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 20: 35'te, Jinnah Uluslararası Havalimanı'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 04: 55'te düzenlenecek.

Pegasus'un Manchester, Londra, Zürih, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Düseldorf, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Berlin, Viyana, Roma, Köln, Brüksel, Kyiv, Bükreş, Kharkiv, Moskova, Stutgart, Cenevre, Barselona, Marsilya, Zaporijya ve Prag hatlarına bağlantı veren Sabiha Gökçen-Karaçi hattının biletlerinin 129,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenildi.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Karaçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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