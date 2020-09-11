Pegasus'un Karaçi seferleri başlıyor - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'ye 25 Eylül'den itibaren tarifeli uçuş başlatma kararı aldı.

Pegasus Havayolları, yurtdışı uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda havayolu şirketi, Pakistan'ın en büyük şehirleri arasında yer alan Karaçi'yi uçuş ağına ekliyor. Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi seferleri 25 Eylül itibarıyla başlayacak. Böylece Sabiha Gökçen ile Pakistan'da Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'yi birbirine bağlayacak.

Haftanın dört günü sefer düzenlenecek

Seferler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Jinnah Uluslararası Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 20.35'te; Jinnah Uluslararası Havalimanı'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 04.55'te düzenlenecek. Pegasus'un Manchester, Londra, Zürih, Paris, Amsterdam, Kopenhag, Düseldorf, Hamburg, Stockholm, Frankfurt, Berlin, Viyana, Roma, Köln, Brüksel, Kyiv, Bükreş, Kharkiv, Moskova, Stutgart, Cenevre, Barselona, Marsilya, Zaporijya ve Prag hatlarına bağlantı veren Sabiha Gökçen-Karaçi hattının biletleri 129,99 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. - İSTANBUL