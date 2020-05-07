Pegasus'un kargo uçuşları başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarına başladı. İlk aşamada ana istasyonu olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak yurt içi ve yurt dışı noktalara kabin içi kargo yüklemesi de yaparak kargo taşıması gerçekleştirecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarının başladığını duyurdu.Yapılan yazılı açıklamada, salgından önce dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti veren Pegasus, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği A321 neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sunduğunu aktardı.

İlk aşamada ana istasyonu olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalarına kabin içi kargo yüklemesi de yaparak kargo taşıması gerçekleştirilecek. İhracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda, uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalarına kargo uçuşlarını yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.