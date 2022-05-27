Pegasus'un, Sabiha Gökçen-Zafer Havalimanı uçuşları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pegasus'un, Sabiha Gökçen-Zafer Havalimanı uçuşları başladı

27.05.2022 12:54
Pegasus'un, Sabiha Gökçen-Zafer Havalimanı uçuşları başladı

Pegasus, Zafer Havalimanı'na Brüksel, Düsseldorf, Köln gibi uluslararası uçuşların yanı sıra, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yurt içi seferlerini sürdürecek.

Pegasus, Zafer Havalimanı'na Brüksel, Düsseldorf, Köln gibi uluslararası uçuşların yanı sıra, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yurt içi seferlerini sürdürecek.

Pegasus Havayolları açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'na ilk uluslararası uçuşunu Brüksel'den gerçekleştirdi.

Pegasus, Zafer Havalimanı'na Brüksel, Düsseldorf, Köln gibi uluslararası uçuşların yanı sıra, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da yurt içi seferlerini sürdürecek.

Pegasus Havayolları ve Zafer Havalimanı arasında yapılması planlanan uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Zafer Havalimanı'na her çarşamba saat 22.05'te, Zafer Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise her perşembe 07.35'te yapılacak karşılıklı uçuşlar ile sürecek.

Zafer Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında haftalık düzenli olarak gerçekleştirilecek uçuşlar Türkiye'nin tarım, ticaret ve turizmine büyük faydaları olan Kütahya, Afyon, Uşak illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlayacak.

Zafer Havalimanı'nın artan düzenli uçuşları, altyapısı ve tesisleriyle bölgenin yurt içi ve yurt dışı hava ulaşımına uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmaya devam edecek.

YORUMLAR
500
Manisa OSB Lojistik Merkezi'nden 11 bin 501'inci yük treni törenle uğurlandı Manisa OSB Lojistik Merkezi'nden 11 bin 501'inci yük treni törenle uğurlandı Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu MÜSİAD'ın 'İzmir Dost Meclisi' toplantısı yapıldı MÜSİAD'ın 'İzmir Dost Meclisi' toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Türkiye, Brüksel, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pegasus'un, Sabiha Gökçen-Zafer Havalimanı uçuşları başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Pegasus'un, Sabiha Gökçen-Zafer Havalimanı uçuşları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement