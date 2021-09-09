Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir - Son Dakika

Türkiye'de 6 Eylül itibarıyla aşı olmayanlar için negatif PCR testi uygulamasına geçildi. Buna göre, aşı olmayan kişileri kapalı alanlar ve yolculuklar için test yaptırması şart.

"İLGİLİ UYGULAMA SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ"

Hava yolu şirketi Pegasus'un ise bir müşterisine attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu. Şirket, PCR testi ve aşı zorunluluğu ile ilgili bilgilendirmede yaptığı mesajında, "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır" dedi.

"SADECE BİZ Mİ BULAŞTIRIYORUZ?"

Söz konusu mesaj sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.

İşte kullanıcıların tepkilerinin bazıları: