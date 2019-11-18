Pegasus'un 'yarınlara uçuyoruz' projesinin ikinci yılı başladı -2

Pegasus'un 'Yarınlara Uçuyoruz' projesinin ikinci yılı başladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - Pegasus Hava Yolları'nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ikinci yılı başladı.

Pegasus Hava Yolları'nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yürütücülüğünde başlatılan 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ikinci yıl seçmeleri başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla başlatılan ilk yılın ardından, ikinci yılı için toplam 98 proje fikri ile başvuru yapıldı. 23 farklı ilden 232 kadın, 123 erkek olmak üzere toplamda 355 genç tarafından hayata geçirilmek istenen fikirler; ağırlıklı olarak çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve hayvan hakları ile ilgili konularda fikirlerden oluştu.

'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ikinci yılında ilk yıldan farklı olarak toplam başvurulardan kısa listeye kalan projenin temsilcileri özel bir etkinlik ile Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı yöneticileri ile yüz yüze tanışma ve projelerini birlikte geliştirme şansını yakaladılar. Etkinlik kapsamında gençler, projelerini anlatırken uzman eğitmenler tarafından kısa bir eğitim gördüler. Proje Günü'nde geliştirilen projeler arasından 20 proje, teknik değerlendirmelerin ardından kasım ayında bir araya gelecek Yarınlara Uçuyoruz Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecek ve projelerini uygulamaları için gençlere proje başına 5 bin lira tutarında fon sağlanacak.

PROJENİN İLK YILINDA 2438 KİŞİYE ULAŞILDI

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin ilk yılında Türkiye'nin dört bir yanından 270 proje fikri başvuru yaptı. Bu projeler arasında Proje Değerlendirme Kurulu'nun seçtiği 20 proje fikri Eylül 2018 ? Haziran 2019 tarihleri arasında desteklendi. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4 bin, 5 bin ve 6 bin lira arasında desteklerden yararlandı. 93 genç Mardin, Hatay, İzmir, Ordu, Artvin, Erzurum, Ardahan, Muğla, Konya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Samsun'a seyahat ederek projelerini gerçekleştirdi. Mayıs 2019'da tamamlanan 20 proje kapsamında Yarınlara Uçuyoruz'un 1'inci yılında gerçekleştirilen projeler ile 2025 çocuk, 314 genç ve 99 yetişkin olmak üzere 2438 kişiye ulaşıldı.

'YAPTIĞIMIZ İŞ İLE GURUR DUYUYORUZ'

Yarınlara Uçuyoruz projesi ile yaptıkları işten gurur duyduklarını belirten Pegasus Hava Yoları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk:

'Yarınlara Uçuyoruz Projesi 2018 yılında başlattığımız bir proje. Aslında bu yıl projemizin ikinci yılı. 2018 yılında 20 projeye destek verdik. Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın yürütücülüğünde gerçekleşiyor. Biz de Pegasus Hava Yolları olarak projeye maddi destek ve ulaşım desteği veriyoruz. Bu bir hibe programıdır. Aslında temelinde gençler ve gençlerin fikirleri var. Amacımız gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirebilmelerine destek vermek. Pegasus'un vizyon ve varoluş sebeplerine de çok uygun buluyoruz çünkü 2005 yılında yola çıkış amacımız da Türkiye'de uçmayı lüks olmaktan çıkarmaktı. İnsanları uçak ile bir noktadan bir noktaya, kolayca ve en uygun fiyatlarla ulaştırabilmekti. Uçmak herkesin hakkı diye yola çıkmıştık. Tam da bu sebeple bu projelerle de amacımız; Pegasus Hava Yolları ile tanışan, deneyimleyen, Türkiye'nin dört bir yanından insanlara ulaşabilmek. Sonuçlar bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız iş ile gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA DESTEK VERMİŞ OLUYORUZ'

Pegasus Hava Yolları olarak bu projeler ile sadece uçuş gerçekleştirilen şehrin kalkınmasına değil Türkiye'nin de kalkınmasına destek verdiklerini belirten Pegasus Hava Yoları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile birçok sosyal sorumluluk projesini aynı anda sahiplenmiş oluyoruz. Biz yola çıkarken tek bir sosyal sorumluluk projesini sahiplenmek istemedik. Onu da şöyle açıklayabilirim. İlk tarifeli uçuşlara başlarken uçmak herkesin hakkı diyerek yola çıktık. Dedik ki uçağa binmemiş insanları da uçağa bindirelim. Bugün yurt içi ve yurt dışında toplam 110 noktaya uçuyoruz. Bu uçuş yaptığımız noktalara da çok uygun fiyatlar ile uçuyoruz. Havayolu artık bir lüks değil. Bu iş modelini de insanlar kucakladı. Geçtiğimiz yıl 30 milyon misafirimizi taşıdık. Bu projelere başlarken tek bir alanı sahiplenmeyelim, Türkiye'nin dört bir yanında farklı şehirlerde, farklı konularda gerçekleştirilebilecek birden fazla projeyi sahiplenelim. Durduğumuz nokta kendi varoluş sebebimizle uygun olsun ve çok daha fazla insanı, projeyi kucaklayalım istedik. Böylece bir platform yarattık. Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Fikrimize destek verdi ve projemize çok önemli katkı sağladılar. Dolayısıyla doğru noktada olduğumuzu görüyorum. Havayolu ulaşımı, uçulan şehrin ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasını sağlıyor. Biz havayolu ulaşımını götürdüğümüz gibi bu tür ihtiyaç olan o şehirlerde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza da bu proje kapsamında ihtiyaç olan bir alanda destek vererek Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine de böylece destek oluyoruz' dedi.

'KADINLAR, SORUNLARI DAHA ÇOK SAHİPLENİYOR'

Kadınların sorunları daha fazla sahiplendiğini ve daha duyarlı olduklarını belirten Güliz Öztürk, 'Projenin ilk yılında 20 proje gerçekleştirdik. O projeler bitti. Biten projeler ilham kaynağı olarak başka gençler tarafından farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenilip devam ettirilebilir elbette. Geçen yıldan aklımda kalan çok güzel projeler var. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan gençlerin 'İlmek İlmek' projesi vardı. Erzurum'da bir köye kendi ördükleri atkıları bereleri götürdüler. Muğla Akyaka'da 'Çer-Çöp' projemiz vardı, 43 gönüllü genç ile çevre temizliği yapıldı. 'Yarının Mühendis Kızları' projesinde Şanlıurfa'da kız çocuklarımıza robotik ve yazılım öğretildi ve o çocukların teknoloji ile tanışmasına imkan sağladık. Ülkemizde ve ya dünyada hangi alanlarda duyarlılık yükseliyorsa onun paralelinde projeler geliyor. Örneğin, toplumsal cinsiyeti dengeleme projeleri ön planda. Kadın ve erkek eşitliği, kadın hakları konusunda projeler ağırlıkta diyebiliriz. Çevre projeleri, hayvan hakları konusunda da projeler geliyor. Aslında düşündüğünüzde hangi alanda gerçekten bu dünya insanları harekete geçmeli diye düşünürseniz o alanda bizim gençlerimiz de çok yaratıcı projeler getiriyorlar. Projelerin geneline baktığımız zaman kadınların başvuruları daha fazla diyebilirim. Bugün toplantımızda da kadınların sayısı daha fazla. Kadınlar bu tür sosyal sorumluluk projelerini daha fazla sahipleniyorlar çünkü daha duyarlılar. Toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini, var olan sorunlarını daha fazla sahipleniyorlar ve bu işe zamanlarını, enerjilerini koyuyorlar. Dolayısıyla kadınların bu duyarlılığı elbette ülkelerin, şehirlerin, toplumların kalkınmasına yol açıyor? diye konuştu.