Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı - Son Dakika Ekonomi

Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı

7 saat önce

Pegasus Hava Yolları, 26 Şubat 2020'den önce satın alınan ve 31 Mart 2020'ye kadar olan İtalya ve Irak uçuşları için yolcularına kesintisiz iptal edebilme ya da açığa alma hakkı tanıdığını duyurdu.

Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, 26 Şubat 2020'den önce satın alınan ve 31 Mart 2020'ye kadar olan İtalya ve Irak uçuşları için yolcularına kesintisiz iptal edebilme ya da açığa alma hakkı tanıdığını duyurdu.

Pegasus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve Irak için yapılacak bilet işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, yolculara yönelik, "İtalya ve Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısına istinaden 26 Şubat 2020 tarihinden önce satın aldığınız ve 31 Mart 2020 tarihine kadar olan İtalya ve Irak uçuşlarınızı 0850 250 6702 numaralı ücretsiz çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kesintisiz iptal edebilir ya da açığa alabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Pegasus, İtalya, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı getirildi Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]