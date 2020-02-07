PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

6 saat önce

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ, System.String[]
Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sabancı, hastanede çıkışında herhangi bir açıklama yapmazken, gerekli açıklamaların Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından yapıldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Ali Sabancı'nın ziyaret görüntüleri

-Ali Sabancı'nın araca binişi


- İstanbul
Mehmet Cahit Turhan, Ali Sabancı, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu
Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]