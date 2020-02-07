Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sabancı, hastanede çıkışında herhangi bir açıklama yapmazken, gerekli açıklamaların Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından yapıldığını ifade etti.