Son Dakika › Güncel › Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
Pegasus yönetim kurulu başkanı ali sabancı kazada yaralananları ziyaret etti
6 saat önce
Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sabancı, hastanede çıkışında herhangi bir açıklama yapmazken, gerekli açıklamaların Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından yapıldığını ifade etti.
Son Dakika Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü