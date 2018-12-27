Son Dakika Haberleri: Peggy'nin İkinci Katil Zanlısı da Serbest

Peggy'nin İkinci Katil Zanlısı da Serbest

1 saat önce

Peggy Knobloch henüz 9 yaşındayken 2001 yılında okul dönüşü ortadan kaybolmuş, küçük kızın kemikleri 15 yıl sonra 2016'da tesadüfen ormanlık alanda bulunmuştu.

Peggy'nin İkinci Katil Zanlısı da Serbest, System.String[]
Peggy Knobloch henüz 9 yaşındayken 2001 yılında okul dönüşü ortadan kaybolmuş, küçük kızın kemikleri 15 yıl sonra 2016'da tesadüfen ormanlık alanda bulunmuştu. Polis, Peggy'nin katil zanlısı olarak zihinsel özürlü Ulvi K.'yı suçlamış yargılama sonucu hapis cezasına çarptırmıştı. 11 yıl boyunca klinikte tutulan Ulvi K. daha sonra yapılan ikinci yargılamada suçsuz bulunmuştu.

AVUKATSIZ SAATLERCE SORGULANMIŞ

Peggy cinayetini araştıran cinayet masası ekipleri, cenaze şirketi çalışanı Manuel S.'yi katil zanlısı olarak suçlamış, sorgulamış daha sonra da nöbetçi mahkemeye çıkarıp tutuklatmıştı. Avukatının itirazı üzerine önceki gün şüphelinin tutukluluğu kaldırıldı. Manuel S.'nin tıpkı Ulvi K. gibi avukatı olmadan saatlerce sorgulandığı anlaşıldı. Manuel S.'nin avukat isteğini sorguyu yapan polislerden biri 'Savcı var yeter' diyerek ret ettiği iddiası ortaya atıldı. Cinayet masası ekipleri Ulvi K.'yı da yanında avukatı olamaksızın uzun saatler sorgulamış, o sorgudan sonra da polis Ulvi K.'nın katil olduğuna kanaat getirmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:55 

Polis, Güncel
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