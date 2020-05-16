Pehlevan'dan "Arı Tarım Komisyonu" kurulması önerisi - Son Dakika

Pehlevan'dan "Arı Tarım Komisyonu" kurulması önerisi

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında devletin her organı maksimum düzeyde mücadele ettiğini belirterek dünyanın en önemli bal üreticisi konumunda olan Çin'in durumu ortadayken ülkemiz arıcılığına...

Pehlevan'dan

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında devletin her organı maksimum düzeyde mücadele ettiğini belirterek dünyanın en önemli bal üreticisi konumunda olan Çin'in durumu ortadayken ülkemiz arıcılığına olması muhtemel etkilerini en aza indirilmesinin çok büyük önem arz ettiğini söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde bölge illerindeki tarım sektörünün bütün paydaşlarının bulunduğu "Arı Tarım Komisyonu" kurulması önerisinde bulunan Pehlevan, Çin'de yaşanan salgın nedeniyle bal üretimde aksamalar yaşandığını dolayısıyla ülke olarak bu dönemi iyi değerlendirerek bal üretimini artırmamız gerektiğini kaydetti.


"Bu kara günleri mümkün olan en az hasarla atlatmanın yolu planlı ve bütüncül hareket etmekten geçer." diyen Pehlevan "Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde bölge illerindeki tarım sektörünün bütün paydaşlarının bulunduğu 'Arı Tarım Komisyonu' kurulmalıdır. Bu komisyon eşgüdüm halinde, stratejik sektör olan arı yetiştiriciliği için üreticiden tüketiciye kadar sektörün bütün paydaşlarıyla planlanmalıdır. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Araştırma kuruluşları, ilgili Özel Sektör ve özellikle sahada tarımsal faaliyetin içinde bulunan ilgili STK'ların katılımı sağlanmalıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Devletimizin her organı maksimum düzeyde mücadele etmektedir" dedi.


"Türkiye'de bir kovandan 14-15 kilogram bal üretilirken Çin'de bu rakam 50 kg civarında"


Türkiye'de bir kovandan sezonluk alınan ortalama bal miktarının 14-15 kilogram iken Çin'de bu rakamın 50 kg civarında olduğuna dikkat çeken Pehlevan "Bilinçli arıcılık ve ıslah edilen ırklarla bu rakamlara ulaşmak mümkün olabilecektir. Ülkemizde 2010 yılında 20 bin 845 olan arıcılık işletmesi 5 milyon 595 bin olan kovan sayımız ile 81 bin ton bal üretimi gerçekleştirdik. 2019 yılında ise 80 bin 675 arıcılık işletmesi ve 8 milyon 130 bin kovan ile 110 bin ton bal üretebildik. Görünen o ki, işletme sayısı ve kovan sayısındaki artışı, kovandan alınan bal miktarına yansıtamadık. Hindistan, Çin'den sonra en çok arılı kovan sayısına sahip üçüncü ülkeyiz ve dünyanın en çok bal üreten ikinci ülkesiyiz. Aynı dönemde Çin 9 milyon 200 bin kovan ile 500 bin ton bal üretimi ile dünyada birinci sırada. Çin ile kovan sayılarımızda çok fak olmamasına rağmen üretimleri neredeyse beş katımız. Türkiye'de bir kovandan sezonluk alınan ortalama bal miktarı 14-15 kilogram iken Çin'de 50 kg civarında. Bu rakam Avrupa'da ülkelerinde ise 60 kg'dan 90 kg arasında değişmektedir. Bilinçli arıcılık ve ıslah edilen ırklarla bu rakamlara ulaşmak mümkün olabiliyor" diye konuştu.


"Bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir"


Çin'de yaşanan salgın nedeniyle üretimde aksamalar yaşandığından bu dönemi daha iyi değerlendirerek bal üretimimizi artırmamız gerektiğini kaydeden Pehlevan, "Arıcılığın Anadolu'daki geçmişi çok eski tarihlere dayanmasına karşı, kovan başına alınan bal miktarında 14-15 kg olması kabul edilebilir bir miktar değildir. Ülkemiz arıcılık için bitki florası bakımından çok zengin, çiçeklenme döneminin hemen hemen bütün bir yıla yayıldığı, deniz seviyesinden yaylalara kadar üretimin yapılabildiği ve aynı zamanda ülkemize münhasır arı türleri ve çeşitlerimiz mevcut. Arıcılık için bu kadar uygun şartların olmasına rağmen kovan başına verimin düşük olmasının nedeni mevcut olan fırsatları avantaja çeviremediğimizi göstermektedir. Buda bize arıcılığımızın önemli birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Aslında ülkemizde üretimi artırmamız için bütün şartlarımız mevcut. Geriye kalan örgütlü ve bilinçli arıcılık mutlaka yaygınlaştırılıp Ülke dinamiklerimizi harekete geçirmek.Çin'de yaşanan salgın nedeniyle üretimde aksamalar yaşanmaktadır. Bu dönemi daha iyi değerlendirerek, üretim alanlarımızı ve dolayısı ile üretimimizi artırmalıyız. Önemli olan bu kriz dönemde bunu nasıl artırabiliriz. Ülke olarak iyi bir planlama ile bal üretiminde dünyanın bir numarası olmamızın çarelerini bulmalıyız. Salgın nedeniyle sorunlarımıza üretim odaklı, direk hedef odaklı çözümler aramalıyız. Hindistan Çin'den sonra en çok arılı kovan sayısına sahip üçüncü Ülke olmamıza rağmen kayda değer bal ihracatı gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu.


"65 yaş üstü arıcılarımız sayısı 10 bini geçti"


Ülkemizdeki arıcı sayısının 8'de birini 65 yaş üstü arıcılar oluşturduğunu ifade eden Pehlevan, "Ülkemizde kayıt altına alınmış 80 bin 675 arıcılarımızın 10 bin 702'si 65 yaş üstüdür. Planlamalarımızı yaparken arıcılarımızın büyük çoğunluğunun 55 yaş üzeri üreticilerden oluştuğunu ve arıcılarımızın ise yüzde 70-75'i gezginci arıcılık yapmakta olduğu göz önüne alınmalıdır. Arıcılık bilgi ve beceri gerektiren ve aile işgücüne ihtiyaç duyulan bir üretim modelidir. Bundan dolayı arıcılar için de iller arasındaki konaklama seyahatleri ve gerekse kırsal alandaki mevcut arıların bakımları için aileden bir kişi ile birlikte müsaade edilmesi önem arz etmektedir. Arıcılık 9-10 ay sürekli uğraşılması gereken bir üretim faaliyetidir. İçinde olduğumuz aylar, mevsim itibariyle arı bakımının yapıldığı ve ürün hasat etme öncesinde güçlü koloniler oluşturma açısından son derece önemli dönemdir. Bu mevsimde bakımı ve yeterli beslenemeyen arı kovanlarının sönmeleri kaçınılmazdır. Zaten son yıllarda arıcıların bilinmeyen arı ölümleri ile zor günler geçirmektedir. Kışı zor şartlarda atlatmış olan arılara bu aylarda iyi bakım ve besleme yapılaması gerekir. Aksi bir durumda Ülkemiz arı popülasyonu, bal üretimi ve arıcılarımızın zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Arıcılıkta meydana gelebilecek olumsuzluklar etkisini yıllarca gösterecektir" ifadelerini kullandı.


"Arıcılıkta üretimin devamlılığı esastır"


"Halka açık olmayan alanlarda üretim yapıldığından virüsün yayılmasına sebebiyet verecek bir eylem söz konusu değildir" diyen Pehlevan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Arıcılarımız faaliyetlerini meskün mahal dışında, dağlık ve ovalık arazilerde yapılmaktadır. Halka açık olmayan alanlarda üretim yapıldığından virüsün yayılmasına sebebiyet verecek bir eylem söz konusu değildir. Aynı zamanda arıcılıkta üretimin devamlılığı esastır. Ülke ekonomisine katma değer sağlayan ve doğal sağlık kaynağı olan bal ve polenin yanında arı zehiri, perga, propolis, apilarnil gibi sağlık açısından son derece faydalı olan ürünlerden de insanlığı mahrum etmiş oluruz. Ülke olarak bu zorlu süreç içerisinde üretime daha çok sarılmaları hususunda gerekli desteklerin sağlanması Ülkemiz arıcılığının geleceğini şekillendirecektir.Tüm sektörlerde olduğu gibi arıcılık faaliyeti içinde örgütlenme, sektöre büyük yararlar sağlayacak bir yapıdır. Yaşanan sorunların önüne geçilmesi için Arı Yetiştirici Birlikleri ve Bal Üretici Birliklerinin sorumluluk alanlarının genişletilmesi gerekir. Arıcılara, birliklere üyelik şartı getirilmelidir. Böylece balın kontrolü, kalitenin devamlılığı ve balın tüketiciye güvenli bir şekilde ulaşması sağlanmış olur, kayıt dışının da önüne geçmiş oluruz. Aksi durumda fırsatçılar arı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen, her hangi bir denetimden geçmeden bal ve diğer arı ürünlerini tüketici ile buluşturmaktadır. Özellikle üreticilerin arı yetiştiriciliği konusunda bilgi ve becerisinin artırılması için gerekli kapasite artırıcı projeler hayata geçirilmelidir. Böylece teknik yetersizliğe bağlı olarak yaşanan verim düşüklüklerinin en aza indirilmesi için çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Sonuç olarak doğru yönetim, doğru eğitim, doğru destekleme modeli ve bütüncül hareket ederek bal üretim potansiyelimizi en kısa zamanda katlamalıyız, katlayabiliriz." - TRABZON

Ziraat Mühendisleri Odası, Çin Halk Cumhuriyeti, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pehlevan'dan 'Arı Tarım Komisyonu' kurulması önerisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Kızını döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızını döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi         
14:59
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu         
14:58
61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 61 yaşındaki Madonna kalçalarını paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
14:58
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu         
14:49
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti         
14:49
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi         
14:44
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor         
14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz         
14:20
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti         
13:54
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek         
13:52
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi         
13:40
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi         
13:33
Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz? Adeta beyin yakıyor! Bu görselde gizlenmiş kelebek, yarasa ve ördeği bulabilecek misiniz?         
13:23
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor         
13:07
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi         
12:59
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 17:16:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pehlevan'dan "Arı Tarım Komisyonu" kurulması önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]