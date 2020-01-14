Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek - Son Dakika

Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek

7 saat önce

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü develerini buluşturan Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nin 38'incisi 19 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda yapılacak.

Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek, System.String[]

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü develerini buluşturan Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nin 38'incisi 19 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda yapılacak.

Selçuk Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en ünlü 5 çift pehlivan devesi, Altın Artemis Ödülü için güreşecek.

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla düzenlenen festival öncesi, Efes Kent Belleği, "Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı" konulu panele ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Efes Kültür ve Turizm Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, güreş organizasyonu için hazır olduklarını tüm deve güreşi severleri de festivale beklediklerini ifade etti.

Selçuk, Efes, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor
Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]