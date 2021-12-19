PEHLİVAN DEVELER KÖYÜN İHTİYAÇLARI İÇİN GÜREŞTİ - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde 4'üncüsü bu yıl düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde pehlivan develer, köyün ihtiyaçları yararına güreşti.

Hacıaliobası Mahallesi Muhtarlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 130 pehlivan deve katıldı. Sabahın erken saatlerinde 20 lira ödeyerek alanı dolduran yaklaşık 4 bin kişi, kıran kırana güreşen develeri heyecanla izledi.

Güreşlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İncirliova Kaymakamlığı, İncirliova Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacıaliobası Muhtarlığı ile merhum Deveci Mehmet Şen anısına olmak üzere toplam 8 kategoride yapıldı. Kategorilerinde birinci gelen develerin sahiplerine ise kupaları verildi. Güreşi İncirliova İlçe Kaymakamı Canan Hançer, Baştürk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz da izleyenler arasında yer aldı. Ayrıca güreşlere 20 bin lira bağış yapan iş insanı Cahit Şahin 'güreş ağası' seçildi.

Hacıaliobası Mahalle Muhtarı Hüseyin Kayır ise "Bu yıl Hacıaliobası Deve Güreşi Festivali'nin 4'üncüsünü yapmaktayız. Havanın güzel olması güreşe renk kattı. Bu yılki deve güreşleri gelirini, köyümüz düğün salonunda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amaçlı alacağımız masa ve sandalye için kullanacağız. Herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.