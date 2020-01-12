Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası'nda paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası'nda paylaştı - Son Dakika Magazin

Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası'nda paylaştı

6 saat önce

Türkiye'de deve güreşlerinin ilk olarak yapıldığı merkezlerden biri olarak bilinen Germencik İlçesi'nde bugün geleneksel olarak 72.'si gerçekleştirilen deve güreşi festivali renkli geçti.

Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası'nda paylaştı, System.String[]

Türkiye'de deve güreşlerinin ilk olarak yapıldığı merkezlerden biri olarak bilinen Germencik İlçesi'nde bugün geleneksel olarak 72.'si gerçekleştirilen deve güreşi festivali renkli geçti. Çeşitli bölgelerden katılan yaklaşık 200 deve kıran kırana güreşirken vatandaşlar da güneşli havada hem piknik yapıp hem de develerin güeşini izledi.


Alangüllü'de bulunan doğal Germencik Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlere Aydın ili başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 deve getirildi. Çatım listesine girerek 90 çift devenin arenada güreş tuttuğu festivalde Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen alanda binlerce kişi güneşli bir Pazar gününde doyasıya eğlendi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in de izlediği güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.


Zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer heyecanlı anların yaşanmasına neden olurken, zemheri soğuklarının başlaması dolayısıyla kızgınlığı artan develer de kıran kırana güreşti. Develerin birçoğu güreşlerden berabere ayrılırken, bazı develer ise kendilerine has oyunları ile rakiplerini yıkıp tuş ederek yendi. - AYDIN

Germencik ilçesi, Germencik, Türkiye, Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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