Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu - Son Dakika

Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu

7 saat önce

Aydın'da kış sezonunun en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve her hafta sonu bir bölgede yapılan deve güreşlerine bu gün Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde devam edildi.

Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu, System.String[]

Aydın'da kış sezonunun en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve her hafta sonu bir bölgede yapılan deve güreşlerine bu gün Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde devam edildi.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in öncülüğünde gerçekleştirilen güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ndeki değişik illerden gelen yaklaşık 100 pehlivan deve kıran kırana güreşti. Zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer ise heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.


Sabah saatlerinde Ortaklar Arenası'nda başlayan güreşlere güreşseverler de yoğun ilgi gösterdi. Havanın da güzel olması nedeniyle pek çok kişi bir yandan güreşleri izlerken diğer yanda da piknik yaptı. Zaman zaman kendilerine ayrılan süre içerisinde yenişemeyen develeri ayırmak isteyen urgancılar zor anlar yaşadı. Güreşlerde derece alan develerin sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.


Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, güreşlere erkeklerin yanı sıra bayanlar da yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
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