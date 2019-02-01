Son Dakika Haberleri: Pehlivan Develer Pazar Günü Sarayköy Arenasında Buluşuyor

Pehlivan Develer Pazar Günü Sarayköy Arenasında Buluşuyor

1 saat önce

Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 35. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Pehlivan Develer Pazar Günü Sarayköy Arenasında Buluşuyor, System.String[]
Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 35. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 3 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan Deve Güreşleri Festivali'nin ücretsiz olduğunu belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, tüm vatandaşları Sarayköy arenasına davet etti.

Sarayköy Belediyesi tarafından 35'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali 3 Şubat Pazar günü yapılacak. Yıldıztepe Demirci Deresi mevkiinde bulunan doğal arenada saat 11.00'de gerçekleştirilecek olan 35. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz'in en iyi develeri katılacak.

3 Şubat Pazar günü tüm vatandaşları Sarayköy arenasına davet eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Yüzyıllar öncesinden bu zamana kadar gelen geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bu sene Sarayköy'de 35'incisini düzenleyeceğimiz Geleneksel Deve Güreşleri Festivalimizde Ege, Marmara ve Akdeniz'in pehlivan develeri Türkiye'nin tek doğal arenası olan Sarayköy arenamızda yarışacak. En heyecanlı ve coşkulu güreşlerin yapıldığı, doğası, havası ve doğal tribünleri ile ailelerin güzel vakit geçirebildiği bir güreşe daha ev sahipliği yapacağız. Sarayköy olarak sezonun en iyi güreşlerini 3 Şubat 2019 Pazar günü ilçemizde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu kültürü daha yakından tanıması için Pazar günkü deve güreşleri festivalimizi ücretsiz olarak yapmaya karar verdik. Festivalimizin kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı Sarayköy'e davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Ahmet Necati Özbaş, Sarayköy, Güncel
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