Pehlivan: "Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" - Son Dakika

Pehlivan: "Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz"

11.11.2020 09:50
Pehlivan:

Erzincan il ve ilçelerde kadın kolları teşkilatlanmalarının tamamlanması için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan, "Kadın Kolları Teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Erzincan il ve ilçelerde kadın kolları teşkilatlanmalarının tamamlanması için gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan, "Kadın Kolları Teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında basın mensupları ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan Erzincan'da gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

İlk olarak konuşan CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan yaptığı açılış konuşmasında, "2 gün önce ilimize teşrif eden CHP kadın kolları başkan yardımcımız Fevziye Pehlivan'a öncelikle hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum. Başkanımızın geliş amacı Erzincan ilimizde il ve ilçe kadın kolları başkanlarımızı oluşturmak. Birlikte 2 gündür 7 ilçemizde kadın kolları teşkilat başkanlarımızı oluşturduk. Erzincan ilimizde CHP teşkilatlanma açısından önemli bir çalışma içerisinde. Yerel seçimlerde aldığımız başarılı sonuçlardan sonra ibremiz yukarılara doğru arttı. Bu vesile ile öncelikli olarak il kadın kolları, merkez ilçe kadın kolları ve sonrasında sırasıyla 7 ilçemizde kadın kollarını oluşturduk. Artık teşkilatlarımı gücümüze güç katacak.

Kadın seçmenlerin partimiz CHP de önemi çok büyük diyerek sözlerini sürdüren Doğan, "bu kadın kolları teşkilatlarımız ile birlikte önümüzde ki seçimde daha aktif rol almak adına çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yeni seçilen tüm kadın kolları başkanlarımı tebrik ediyor başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşmalarını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan iki gündür Erzincan ilinde bulunduğunu belirterek, "İlk olarak kadın muhtarlarımız ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz saha çalışmaları sonrasında il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte 7 ilçemizde kadın kolları seçim çalışmaları yaptık. Başkanlıklarımız belirledik. Bundan sonra daha sık olarak Erzincan'a geleceğiz." dedi.

Erzincan'da genel potansiyele bakıldığında yarın seçim olacakmış gibi hazır olduklarını gördüklerini söyleyen Pehlivan, "İl İlçe ve kadın kolları teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Bu süreçte memleketimizdeki her evin sorununu ve partimizin çözüm önerilerini siyaset arenasına taşımak bizim görevimizdir. Halkın sesi olmaya, adımlarımızı onlarla birlikte atmaya ve halkın iktidarını kurmaya kararlıyız. Bunu sağlamak için temel olarak yapmamız gereken üç şey var: Örgütlenmek, Örgütlenmek, Örgütlenmektir. İlmek, ilmek ördüğümüz kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını da, geleceğimiz ve hayatlarımız için verdiğimiz ekmek kavgamızı da yan yana yürüyerek kazanacağız. Biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız.

"Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" kararlılığıyla çıktığımız yolda, Siyasi Partiler Yasası'nda cinsiyet kotası uygulanmasına yönelik bir çalışma başlattık. Kadınların eşit temsil hakkını, tabandan örgütleyeceğimiz kitle hareketleriyle birlikte elde edeceğiz. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine insanca, onurlu bir yaşamı biz kadınların dantel gibi işlediği emeklerle taçlandıracağız. Hakkımız olanı alacağız. Bulunduğunuz her alanda güvenceli ve eşit bir yaşamı örerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacağız.

Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu' nun önderliğinde, ilk seçimlerde elde edeceğimiz iktidar başarısının kahramanları biz kadınlar olacağız. Cesaret biziz, azim biziz, emek biziz, mücadele biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz! Yolumuz açık olsun! Yolumuz, aydınlık ve eşit yarınların habercisi olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MKYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum il sorumlusu Fevziye Pehlivan, il ve ilçelerde yapmış oldukları çalışmalarda tüm partililerin ve vatandaşların CHP'nin iktidar yolunda yanlarında olacaklarını ifade etmelerinden duyduğu memnuniyeti de belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Pehlivan: Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz
Pehlivan: Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz
Pehlivan: Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Erzincan, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pehlivan: 'Kadın kolları teşkilatlarımız ile iktidara yürüyeceğiz' - Son Dakika


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