Pehlivan, KKTC'de MÜSİAD'ın açılışına katıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Müstakil Sanayi İş Adamları (MÜSİAD) Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen şube açılışına katıldı.

MÜSİAD KKTC Şube Ofisi, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başceri, Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Gerçekleştirilen açılışa MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan'da katıldı.

Pehlivan, MÜSİAD'ın Türkiye'de ve Dünyanın dört bir yanında var olduğunu belirterek, "Bugün burada önemli bir açılışı gerçekleştirdik. Yavru vatan Kıbrıs'a ve iş insanlarına hayırlı uğurlu olsun. MÜSİAD edindiği tecrübesini, buradaki iş insanlarına aktararak, bu birikimden onların da yararlanmalarını sağlayacaktır" dedi.

Gerçekleştirilen açılışın ardından aile fotoğrafı çekimi ile açılış son buldu. - DÜZCE