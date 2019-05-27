Son Dakika Haberleri: Pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı

Pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı

3 saat önce

Edirne'de bir pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı.

Pehlivan
Edirne'de bir pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde güreşen T.U, "yağma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
T.U. emniyetteki gözaltı işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.U, geçen hafta Bulgaristan'da düzenlenen güreş organizasyonunda başpehlivan olarak kürsüye çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:34 Kaynak: AA
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