Pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı
3 saat önce
Edirne'de bir pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:34 Kaynak: AA
'de bir pehlivan "yağma" suçundan tutuklandı. Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde güreşen T.U, "yağma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
T.U. emniyetteki gözaltı işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.U, geçen hafta Bulgaristan
'da düzenlenen güreş organizasyonunda başpehlivan olarak kürsüye çıkmıştı.
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