Son Dakika Haberleri: Pehlivan; "Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; Madenciler"
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Pehlivan; "Yerin altındaki Kürşat ve çeriler; Madenciler"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Pehlivan;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Madencilerin, emeğin, alın terinin ve fedakarca mücadelenin adı olduklarını kaydeden MHP'li Başkan Pehlivan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Maden işçisi kardeşlerim namerde avuç açmamak için yerin metrelerce altında alın teri dökmektedir. Maden İşçisi kardeşlerim; emeğin, alın terinin, fedakarca mücadelenin adıdır. Maden İşçisi kardeşlerim; onurlu yaşamanın, helal kazancın zirve noktasıdır. Uzun Mehmet'in mirasçıları, kömürden ekmek çıkarıyor, kömürün karasına özlemlerinin tertemiz resmini çiziyorlar. Yerin altında haklarını arıyorlar. Yerin altında yarınlarını arıyorlar. Yerin altında Türk Milletinin talihini aydınlatmaya çalışıyorlar. Armutçuk, Kozlu, Soma, Ermenek ve niceleri bir daha yaşanmasın. Şehit madenci kardeşlerime Allah ( cc )'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çalışan madenci kardeşlerimizin '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü' kutluyorum." - AYDIN

Dünya Madenciler Günü, Aralık, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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