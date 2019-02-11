Pehlivanköy'de Kadın Çiftçi Eğitimi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kumköy ve Kuştepe köylerinde kadınlara yönelik Tarım ve Orman Müdürlüğü tektik personeli tarafından, gıda hijyeni, muhafaza yöntemleri ve kooperatifçilik konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kumköy ve Kuştepe köylerinde kadınlara yönelik Tarım ve Orman Müdürlüğü tektik personeli tarafından, gıda hijyeni, muhafaza yöntemleri ve kooperatifçilik konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.



Tarım ve Orman İl e İlçe Müürlükleri tarafında, Pehlivanköy İlçemiz Kumköy ve Kuştepe köylerinden 42 kadın çifçinin katılımıyla gıda hijyeni, muhafaza yöntemleri ve kooperatifçilik konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Kumköy köyünde gerçekleştirilen eğitim toplantısına İl Müdürü Funda Eylem Özel, İlçe Müdürü Ali Doğan, KTV Şube Müdürü Hasan Doğan ile İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli katıldı.



Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Özel, kadın çiftçilerle sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadınların hayata geçirmek istedikleri her projenin arkasında olacaklarını belirten Özel, "Kırsalda ekonomik kalkınmanın temelinde kadınlarım bulunuyor. Kırsal alanlardaki kadın çiftçiler için üretim ve ev işlerinin birlikte yapılması, kooperatifçilik anlamında örgütlenmenin sağlanabilmesi ve kadın çiftçilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta sürdürülebilir refah sağlamaları için kadın üreticilerimize yönelik eğitimler vermekteyiz" dedi.



Kumköy köyünde yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması konusunda bir talebin bulunduğunu da belirten İl Müdürü Özel, eğitim ve bilgilendirme konularında gerekli her desteğin verileceğini ve ilgili diğer kurumlardan eğitim ve sertifika programları için gerekli görüşmelerin yapılacağını kaydetti.



Özel ayıca, düzenlenen eğitim çalışması sebebiyle İlçe Müdürlüğü personeline ve Kumköy köyü muhtarlığına teşekkür etti.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından, gıda hijyeni, muhafaza yöntemleri ve kooperatifçilik konularında yapılan sunumların ardından, program soru-cevap kısmıyla sona erdi. - KIRKLARELİ

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