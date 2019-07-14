Son Dakika Haberleri: Pehlivanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mindere Çıkıyor
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Pehlivanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mindere Çıkıyor

10 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş Turnuvası başladı.

Pehlivanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mindere Çıkıyor, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 11 - 13 ve 14 - 15 yaş serbest kategorilerinde toplamda 100 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ
Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
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