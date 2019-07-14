Pehlivanlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Mindere Çıkıyor
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş Turnuvası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
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İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Güreş Turnuvası başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 11 - 13 ve 14 - 15 yaş serbest kategorilerinde toplamda 100 sporcu katılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ
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