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Pehlivanlar Ata'ya saygı için mindere çıktı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Güreş Müsabakalarında pehlivanlar Ata'ya saygı için mindere çıktı.

Pehlivanlar Ata'ya saygı için mindere çıktı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Güreş Müsabakalarında pehlivanlar Ata'ya saygı için mindere çıktı.


Atatürk Spor Salonunda 7 kulüpten 61 sporcunun yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele ettiği müsabakalar Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm Şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.


Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada Kayseri Merkezi Meslek Anadolu Lisesi birinci olurken, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü ikinci, Tomarza Anadolu İmamhatip Lisesi üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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