Pehlivanlar Heykeli Saraçlar Caddesi'ne Taşındı - Son Dakika

Pehlivan Heykeli Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki sabah Bedesten Çarşısı önündeki yerinden alınarak, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan yeni kaidesine taşındı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Heykeltraş Tankut Öktem tarafından yapılan ve Saraçlar Caddesi'ne konulan Pehlivan Heykeli'nin simgesi olduğu Kırkpınar'ı artık Saraçlar Caddesi'nde daha görünür bir alanda yaşatacağını söyledi. Gürkan, şunları söyledi:

" Edirne Belediyesi'nin 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. Yılı anısına açtığı heykel yarışmasını Edirneli hemşehrimiz rahmetli Tankut Öktem kazanır. Tankut Öktem, büyük heykeltıraş, usta heykeltıraş ve bizim gururumuz, hemşehrimiz, canımız… Tankut Öktem 1973 yılında Pehlivanlar Heykeli'ni yarışma sonucunda yapar ve Edirne'de bugün Uğur Mumcu Parkı diye bildiğimiz Bedesten Çarşısı'nın önündeki alana heykel konulur. Tabi yıllar içerisinde yol kodlarının değişmesi, seviyelerin yükselmesi nedeniyle Tankut Öktem'in eşsiz eseri maalesef kimsenin görmediği, adeta ilgi eksikliğinden kahır olmuş bir heykele dönüşür. Edirne'mizin en işlek caddesi olan, Edirne'ye yılda gelen 5, 5 milyon turisttin yüzde 95'inin mutlaka geçtiği Saraçlar Caddesi'nde de Edirne'mizin ikinci sembolü olan Kırkpınar'la ilgili hiçbir objemiz yok. Şimdi rahmetli büyük usta, büyük heykeltıraş Tankut Öktem'in bu muhteşem eseri ile Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde Kırkpınar'ı hem Edirneliler ile hem de Edirne'ye gelen bütün turistlerle buluşturuyoruz. Bu heykel neredeyse 50 yılı devirmiş bir heykel. Bununla beraber Edirne'ye gelen bütün turistlerin çekilecek olan fotoğraflarla hem Edirne'mizi hem Kırkpınar'ı ve Edirneli heykeltıraş Tankut Öktem'i bütün dünyaya tanıtacaklarına eminiz. Edirne'mize hayırlı olsun"