Üye Girişi
Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak - Son Dakika

Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

21.09.2021 13:07
Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak, System.String[]

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşlerinde yaklaşık 50 baş pehlivan olmak üzere toplam 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşlerinde yaklaşık 50 baş pehlivan olmak üzere toplam 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

47. Altın Kiraz Festivali kapsamında Körfez Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel Taşköprü Yağlı Güreşleri, 26 Eylül tarihinde saat 09.30'da başlıyor. Körfez Taşköprü Er Meydanı'nda düzenlenecek geleneksel güreşlerin tanıtım toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başpehlivanlar ve antrenörler katıldı. Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 50 başpehlivan olmak üzere 500 güreşçinin er meydanına çıkacağını söyledi.

Başkan Söğüt, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "İnşallah 26 Eylül'de saat 09.30'da Taşköprü Er Meydanında, başpehlivan ve pehlivanlarımızı ağırlamanın şerefini, onurunu, gururunu yaşayacağız. Burada birçok boydan 500 tane güreşçimiz olacak. 50'ye yakın baş pehlivanımız olacak. Şu an yanımızda gördüğünüz hem Kocaelimizin hem ülkemizin değişik yerlerinden başpehlivanlarımız burada olacak. Özellikle lansman toplantımıza da katıldıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri kıymetli, güçlü pehlivanlarımız. Kocaeli aslında çok başpehlivan çıkartmış bir şehir" dedi.

Güreşlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Söğüt, "Biz bu adımı attık. Güreş severler yazın birçok şehirde yapılan yağlı güreşleri takip ediyor. Ama bizim için güzel olan, kendi çayırlarımızda bu güreşlerimizi izlememiz. Çayırlarda yağlı güreşleri izlemek ayrı bir keyif veriyor. Ben zaman zaman köylere çıktığımda, insanlarımız 'başkanım bu sene yağlı güreşler var mı, ne zaman' soruları ile karşılaşıyoruz. Bu da Körfez'de yağlı güreşlerin çok köklü olduğunu gösteriyor. İnşallah 26 Eylül'de Taşköprü Er Meydanında başpehlivanlarımız kispet giyecekler" diye konuştu. - KOCAELİ

Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak
Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak
Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak
Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak

Körfez Belediyesi, Körfez, Söğüt, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi 14:00 Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor 13:45 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Son Dakika Haberleri
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Pehlivanlar Körfez'de er meydanına çıkacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement