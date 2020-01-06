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Pehlivanlar okullar arası müsabakalarda mindere çıktı
7 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Güreş Yıldızlar Greko Romen-Serbest İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Güreş Yıldızlar Greko Romen-Serbest İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
2 - 3 Ocak 2020 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Greko Romen Stilde 68 sporcu, Serbest stilde ise 72 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ
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