Son Dakika Haberleri: Pehlivanlar, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldı
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Pehlivanlar, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldı

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı.

Pehlivanlar, Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldı, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı.

Çayıra çıkmadan önce Selimiye Camisi'ne gelen pehlivanlar ile güreşseverler, camide yoğunluk oluşturdu.
Öte yandan, bazı pehlivanlar ve güreşseverler cuma namazını Sarayiçi'nde kıldı.
Pehlivanlardan Fatih Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşler için ekibiyle Ankara'dan geldiğini söyledi.
Dualı çayıra çıkmadan Selimiye'de namaz kılmanın pehlivana ayrı duygular kattığını belirten Kambur, "Her yıl Edirne'ye geldiğimizde cuma namazımızı burada kılıp dua edip, güreşmeye gideriz." dedi.
Pehlivanlardan Ali İhsan Batmaz da pehlivanların kürsüye çıkmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Kış boyunca Kırkpınar için çalıştıklarını belirten Batmaz, güreşler öncesi dua etmek ve cuma namazını kılmak için Selimiye'ye geldiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:32 Kaynak: AA
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