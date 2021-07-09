- Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

EDİRNE - Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele etti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıcak hava etkili oluyor. Pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor. Mücadele sonrasında pehlivanlar çeşme altlarına girerek ve gölgelerde oturarak serinliyor.

Kırkpınar'da güreşen pehlivanlardan İbrahim Tüzün, sıcak havanın çok etkisi olduğunu belirterek, "Zorlu bir mücadele geçirdim. Sıcak havanın da etkisiyle mağlup oldum. Rakibime başarılar diliyorum" dedi.